Контррозвідники Служби безпеки України викрили проросійського бойовика в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській державі території.

Оперативники встановили особу бойовика під час його спроби заїхати на українську територію. Наразі він співпрацює зі слідством.

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Співробітникам СБУ вдалося з'ясувати, що бойовик працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічурине.

Про що розповів бойовик

Учасник незаконного збройного формування дав важливі свідчення про конкретні обставини збройної агресії Росії та військового забезпечення бойовиків.

Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з Росії,

– мовиться у повідомленні.

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Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру.

Бойовик дав важливі свідчення про агресію Росії: дивіться відео