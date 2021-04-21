Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили пророссийского боевика в районе проведения Операции Объединенных сил. Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинскому государству территории.

Оперативники установили личность боевика во время его попытки заехать на украинскую территорию. Сейчас он сотрудничает со следствием.

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Сотрудникам СБУ удалось выяснить, что боевик работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурино.

О чем рассказал боевик

Участник незаконного вооруженного формирования дал важные показания о конкретных обстоятельствах вооруженной агрессии России и военного обеспечения боевиков.

Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из России,

– говорится в сообщении.

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Сейчас следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении.

Боевик дал важные показания об агрессии России: смотрите видео