Контрразведка задержала пророссийского боевика: он дал важные показания об агрессии России
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили пророссийского боевика в районе проведения Операции Объединенных сил. Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинскому государству территории.
Источник:СБУ
Оперативники установили личность боевика во время его попытки заехать на украинскую территорию. Сейчас он сотрудничает со следствием.
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Сотрудникам СБУ удалось выяснить, что боевик работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурино.
О чем рассказал боевик
Участник незаконного вооруженного формирования дал важные показания о конкретных обстоятельствах вооруженной агрессии России и военного обеспечения боевиков.
Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из России,
– говорится в сообщении.
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Сейчас следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении.
Боевик дал важные показания об агрессии России: смотрите видео
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