Контррозвідники Служби безпеки припинили діяльність агентурної мережі проросійських бойовиків, яка готувала теракт проти Збройних сил України.

У СБУ повідомили, що до угруповання входили громадяни України. Зрадники за гроші збирали та передавали кураторам інформацію про українських військових.

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Встановлено також, що зловмисники готували терористичний акт у місці дислокації одного з підрозділів ЗСУ на території Луганської області. Вони планували отруєння військовослужбовців хімічною речовиною.

СБУ провела обшуки

За результатами проведення обшуків за місцями проживання членів агентурної мережі виявлено та вилучено речові докази злочинної діяльності, а саме:

засоби конспіративного зв’язку;

топографічні карти та схеми місцевості з позначеними об’єктами розвідувальних спрямувань;

матеріали листування між членами мережі та куратором.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Куратору заочно повідомлено про підозру за статтею про державну зраду та за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації.

СБУ викрила агентурну мережу бойовиків / Фото пресслужби СБУ