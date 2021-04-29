СБУ разоблачила агентурную сеть боевиков, которая готовила теракт против ВСУ
Контрразведчики Службы безопасности пресекли деятельность агентурной сети пророссийских боевиков, которая готовила теракт против Вооруженных сил Украины.
Источник:пресс-служба СБУ
В СБУ сообщили, что в группировку входили граждане Украины. Предатели за деньги собирали и передавали кураторам информацию об украинских военных.
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Установлено также, что злоумышленники готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений ВСУ на территории Луганской области. Они планировали отравление военнослужащих химическим веществом.
СБУ провела обыски
По результатам проведения обысков по местам жительства членов агентурной сети обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности, а именно:
- средства конспиративной связи;
- топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами разведывательных направлений;
- материалы переписки между членами сети и куратором.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по статье о создании террористической группы или террористической организации. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Куратору заочно сообщено о подозрении по статье о государственной измене и по статье о создании террористической группы или террористической организации.
СБУ разоблачила агентурную сеть боевиков / Фото пресс-службы СБУ
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