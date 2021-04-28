Служба безопасности Украины обнаружила тайники боевиков. В них нашли артиллерийские и танковые снаряды.

Такие тайники незаконные вооруженные формирования создали еще в 2014 году. Они располагались в Попаснянском и Щастинском районах Луганской области.

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Что изъяли из тайников

Правоохранители обнаружили в Попаснянском районе:

2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;

более 2 тысяч патронов для пулеметов;

30 гранатометных выстрелов;

3 реактивные противотанковые гранаты.



Служба безопасности Украины обнаружила тайники боевиков / Фото СБУ



Среди изъятого – 18 артиллерийских снарядов / Фото СБУ



Тайники были расположены в Попаснянском и Щастинском районах / Фото СБУ

Второй тайник был расположен в блиндаже на территории Щастинского района. Там изъяли:

гранатометный выстрел;

гранату Ф-1;

10 взрывателей;

почти 800 патронов.

Также нашли 18 артиллерийских снарядов. Изымать оружие помогали подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.