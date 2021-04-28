СБУ обнаружила тайники боевиков с артиллерийскими и танковыми снарядами: фото
Служба безопасности Украины обнаружила тайники боевиков. В них нашли артиллерийские и танковые снаряды.
Источник:Служба безопасности Украины
Такие тайники незаконные вооруженные формирования создали еще в 2014 году. Они располагались в Попаснянском и Щастинском районах Луганской области.
Читайте также СБУ в Днепре введет особый режим: спецслужащие проведут масштабные антитеррористические учения
Что изъяли из тайников
Правоохранители обнаружили в Попаснянском районе:
- 2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;
- более 2 тысяч патронов для пулеметов;
- 30 гранатометных выстрелов;
- 3 реактивные противотанковые гранаты.
Служба безопасности Украины обнаружила тайники боевиков / Фото СБУ
Среди изъятого – 18 артиллерийских снарядов / Фото СБУ
Тайники были расположены в Попаснянском и Щастинском районах / Фото СБУ
Второй тайник был расположен в блиндаже на территории Щастинского района. Там изъяли:
- гранатометный выстрел;
- гранату Ф-1;
- 10 взрывателей;
- почти 800 патронов.
Также нашли 18 артиллерийских снарядов. Изымать оружие помогали подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Поделиться новостью