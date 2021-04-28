СБУ виявила схованки бойовиків з артилерійськими і танковими снарядами: фото
Служба безпеки України виявила схованки бойовиків. В них знайшли артилерійські і танкові снаряди.
Джерело:Служба безпеки України
Такі схрони незаконні збройні формування створили ще у 2014 році. Вони розташовувались у Попаснянському та Щастинському районах Луганської області.
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Що вилучили зі схованок
Правоохоронці виявили у Попаснянському районі:
- 2 танкові снаряди осколково-фугасної дії;
- понад 2 тисячі набоїв для кулеметів;
- 30 гранатометних пострілів;
- 3 реактивні протитанкові гранати.
Служба безпеки України виявила схованки бойовиків / Фото СБУ
Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів / Фото СБУ
Схрони були розташовані у Попаснянському і Щастинському районах / Фото СБУ
Друга схованка була розташована у бліндажі на території Щастинського району. Там вилучили:
- гранатометний постріл;
- гранату Ф-1;
- 10 підривників;
- майже 800 набоїв.
Також знайшли 18 артилерійських снарядів. Вилучати зброю допомагали підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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