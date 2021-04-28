Служба безпеки України виявила схованки бойовиків. В них знайшли артилерійські і танкові снаряди.

Такі схрони незаконні збройні формування створили ще у 2014 році. Вони розташовувались у Попаснянському та Щастинському районах Луганської області.

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Що вилучили зі схованок

Правоохоронці виявили у Попаснянському районі:

2 танкові снаряди осколково-фугасної дії;

понад 2 тисячі набоїв для кулеметів;

30 гранатометних пострілів;

3 реактивні протитанкові гранати.



Служба безпеки України виявила схованки бойовиків / Фото СБУ



Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів / Фото СБУ



Схрони були розташовані у Попаснянському і Щастинському районах / Фото СБУ

Друга схованка була розташована у бліндажі на території Щастинського району. Там вилучили:

гранатометний постріл;

гранату Ф-1;

10 підривників;

майже 800 набоїв.

Також знайшли 18 артилерійських снарядів. Вилучати зброю допомагали підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.