Военная контрразведка СБУ разоблачила на коррупции экс-заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы. Его подозревают в присвоении оптических прицелов, что привело к убыткам на более чем 500 тысяч гривен.

По предварительной информации, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам.

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Как работала преступная схема

Участники схемы получали со склада вооружения Вооруженных сил Украины комплектующие детали. Их они оформляли якобы для проведения ремонтных работ.

Однако на самом деле ремонт элементов оружия не проводили. Вместе с тем детали присваивал организатор сделки.

Что грозит экс-чиновнику

Сейчас бывшему высокопоставленному лицу сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Материалы производства уже направили в суд.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились согласно процессуальному руководству Ровненской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Обратите внимание! Ранее контрразведчики СБУ разоблачили пророссийского боевика в районе проведения операции Объединенных сил. Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинскому государству территории. Мужчина дал важные показания об агрессии России.



Экс-чиновник воровал оптические прицелы / Фото СБУ