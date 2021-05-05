СБУ разоблачила наркосиндикат, который завозил кокаин из Латинской Америки
Служба безопасности Украины заблокировала транснациональный канал контрабандной переправки наркотиков в Украину и Евросоюз. У злоумышленников изъяли оптовые партии кокаина, общая стоимость которых составляет более 10 миллионов гривен.
Источник:СБУ
Контрабандный трафик организовали участники международной преступной группировки. Они перевозили кокаин из Латинской Америки в Украину и ЕС через собственную разветвленную систему наркокурьеров.
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Задержание злоумышленников
Сотрудники СБУ в течение 2020 – 2021 годов задержали основных активных участников наркогруппы. В частности, в аэропорту "Борисполь" разоблачили 2 злоумышленников, которые пытались переправить в Украину почти 1,5 килограмма кокаина, скрывая их в личных вещах.
Уже в апреле сотрудники СБУ задержали наркокурьера, который хотел перевезти через государственную границу более 1 килограмма кокаина в кишечно-желудочном тракте.
Однако уже на завершающем этапе спецоперации в местах пребывания участников группировки провели 16 обысков. Во время этого правоохранители обнаружили:
- наркотические средства и психотропные вещества;
- оборудование для изготовления брекетов из наркотиков;
- деньги, полученные преступным путем;
- черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
В Украине разоблачили наркосиндикат / Фото СБУ
У злоумышленников изъяли оптовые партии наркотиков / Фото СБУ
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Через разоблачение и задержание "курьеров" СБУ задокументировала причастность лидеров преступной группировки к международному наркобизнесу.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.
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