Служба безопасности Украины заблокировала транснациональный канал контрабандной переправки наркотиков в Украину и Евросоюз. У злоумышленников изъяли оптовые партии кокаина, общая стоимость которых составляет более 10 миллионов гривен.

Контрабандный трафик организовали участники международной преступной группировки. Они перевозили кокаин из Латинской Америки в Украину и ЕС через собственную разветвленную систему наркокурьеров.

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Задержание злоумышленников

Сотрудники СБУ в течение 2020 – 2021 годов задержали основных активных участников наркогруппы. В частности, в аэропорту "Борисполь" разоблачили 2 злоумышленников, которые пытались переправить в Украину почти 1,5 килограмма кокаина, скрывая их в личных вещах.

Уже в апреле сотрудники СБУ задержали наркокурьера, который хотел перевезти через государственную границу более 1 килограмма кокаина в кишечно-желудочном тракте.

Однако уже на завершающем этапе спецоперации в местах пребывания участников группировки провели 16 обысков. Во время этого правоохранители обнаружили:

наркотические средства и психотропные вещества;

оборудование для изготовления брекетов из наркотиков;

деньги, полученные преступным путем;

черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.



В Украине разоблачили наркосиндикат / Фото СБУ



У злоумышленников изъяли оптовые партии наркотиков / Фото СБУ

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Через разоблачение и задержание "курьеров" СБУ задокументировала причастность лидеров преступной группировки к международному наркобизнесу.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.