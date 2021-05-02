4 миллиона убытков: хитрую схему хищения газа разоблачили на Полтавщине
СБУ и "Нафтогаз" в Полтавской области разоблачили схему хищения сжиженного газа. В причастности к криминальной оборудке подозревают сотрудников Управления по переработке газа и газового конденсата – филиала "Укргаздобычи".
Источник:пресс-служба "Нафтогаза"
Схема, собственно, базировалась на том, что покупателям отгружали на 4 – 6 тонн больше газа, чем они официально покупали. Таким образом дельцы нанесли ущерб государству по меньшей мере на 4 миллиона гривен.
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Хищение сжиженного газа на Полтавщине: что известно о преступной схеме
В 2020 году, как сообщили в "Нафтогазе", работники службы безопасности компании обнаружили факты регулярных краж нефтепродуктов. Кражи эти происходили во время отгрузки продуктов покупателям.
- Чтобы поймать злоумышленников, безопасники несколько месяцев собирали доказательства и определяли всех причастных. Собранное передали в правоохранительные органы.
Следствие подтвердило, что к преступлению причастны ряд должностных лиц УПГГК – Управления по переработке газа и газового конденсата (филиала "Укргаздобычи").
Злоумышленники воровали газ и нелегально продавали его на АЗС / Фото СБУ
Как работала схема по хищению газа
- Работники отгружали покупателям на 4 – 6 тонн сжиженного газа больше, чем те покупали. И при этом подделывали официальную документацию.
- После этого топливо нелегально продавали на АЗС в нескольких областях Украины. Только за 1 квартал 2021 дельцы похитили почти 200 тонн сжиженного газа.
- По предварительным оценкам, как сообщили в Службе безопасности Украины, действия должностных лиц "Укргаздобычи" нанесли ущерб государству более чем на 4 миллиона гривен.
Правоохранители задержали на горячем работников компании при загрузке цистерн на объекте "Укргаздобычи". Во время обысков изъяли черновую документацию и более 2,2 миллиона наличных.
Дельцов поймали с поличным, во время обысков изъяли более 2 миллионов наличных / Фото СБУ
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