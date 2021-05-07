Кожен має право на самооборону, – бригада ветерана Пекельного про смертельний інцидент

На Тернопільщині ветеран війни на Сході Андрій Пекельний смертельно поранив однолітка. Командування 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, у якій служив підозрюваний, виступило на підтримку побратима.

Позицію командування повідомили у фейсбуці. Також у бригаді охарактеризували Пекельного як відповідального та дисциплінованого військовослужбовця.

До теми Напад на атовця: побратим ветерана розповів деталі "різанини"

Пекельний служив у зоні ООС у 2018 – 2019 роках

У 2018 – 2019 роках Пекельний у складі бригаді виконував завдання у зоні ООС. Кажуть, жодних зауважень до нього не було, серед захисників користувався авторитетом та повагою.

Командир підрозділу, в якому проходив службу Андрій, а також співслужбовці характеризують його, як виконавчого, відповідального, грамотного військовослужбовця, який був прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок,

– розповіли в 80-ій бригаді.

Андрій намагався завадити конфлікту

Військові висловили підтримку Пекельному, зауваживши, що кожен має право на самооборону та захист свого житла. У бригаді наголосили, що Андрій намагався завадити конфлікту, проте нападники поводили себе агресивно.

Що відомо про смертельне поранення на Тернопільщині