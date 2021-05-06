На Тернопільщині ветеран війни Андрій Пекельний під час самооборони смертельно поранив Володимира Воробця. Його поховали 4 травня у рідному селі Іванівка. Атовця затримали, опитали і, за рішенням суду, залишили під домашнім арештом.

Батьки загиблого Володі не можуть повірити у те, що сталось. Кажуть, він був спокійною людиною, свого часу навіть балотувався у депутати Іванівської громади. Що сталось того вечора – не знають.

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"Ми не звинувачуємо ні того, ні свого. Може він і не хотів. Але зразу брати ніж… Буде він в тюрмі сидів чи не буде – нам з того нічого", – сказала бабця загиблого Володі Катерина Воробець.



Бабця загиблого Володі Катерина Воробець / Скриншот з відео 24 каналу

Деталі вбивства від підозрюваного

Все почалось із конфлікту на дискотеці у сусідньому селі. Андрій зробив зауваження нетверезій компанії, і почалась шарпанина. Підозрюваний розповідає, прибіг додому і замкнув двері. Однак молодики забігли у двір, почали гримати і вибивати двері. Разом з Андрієм була в будинку тільки хвора мама, то ж хлопець вийшов на поріг. Навпроти стояла компанія хлопців.

Я демонстративно показав ніж, я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть. Бо навіть п'яні, якщо бачать ніж, то ж мають втікати. Це мало б їх спонукати покинути моє володіння. Але він на мене накинувся, коли я був з ножем,

– пригадав підозрюваний.

Під час бійки Андрій штрикнув ножем одного з хлопців біля лівого плеча. Поранений Володя разом з товаришами кинулися навтьоки. Атовець викликав швидку до свого нападника. На жаль, врятувати його не вдалося.



Трагедія відбулась на подвір'ї атовця Андрія Пекельного / Скриншот з відео 24 каналу

"Слідчі та прокурори прийняли рішення про зміну кваліфікації цього злочину. Злочин перекваліфіковано на статтю 118 Кримінального кодексу України – умисне вбивство за перевищення меж необхідної оборони", – зазначив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

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Мені шкода, бо це загибель, він мій ровесник, – Пекельний

Андрій нам зізнався, що шкодує про те, що сталось. Однак запевняє, тоді не бачив іншого способу, аби зупинити групу молодиків, які вривались в його дім. "Так, мені шкода, звичайно, бо це загибель, він мій ровесник", – сказав Андрій Пекельний.



Андрій Пекельний заявив, що шкодує про те, що сталось / Скриншот з відео 24 каналу

Сьогодні у селі проводять слідчий експеримент. Розслідування справи взяли під особистий контроль в МВС.

Вважаю, передчасним та необґрунтованими пред'явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли 5 нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень,

– заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Справу передали в головне слідче управління Нацполіції. Слідчі також звернулись до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання. Втім, чи отримає атовець реальний термін за ґратами вже сперечаються експерти. Адже, згідно з 27 статтею Конституції України, кожен має право захищати своє життя і здоров'я від протиправних посягань та не допустити проникнення до житла інших осіб. Крім того, Верховний Суд дозволив українцям захищати своє житло зі зброєю, ще у 2020 році оприлюднив відповідну постанову. А в ній зазначається, що вбивство при проникненні у житло не перевищує межі необхідної оборони.