На Тернопольщине ветеран войны Андрей Пекельный во время самообороны смертельно ранил Владимира Воробца. Его похоронили 4 мая в родном селе Ивановка. АТОшника задержали, опросили и, по решению суда, оставили под домашним арестом.

Родители погибшего Володи не могут поверить в то, что произошло. Говорят, он был спокойным человеком, в свое время даже баллотировался в депутаты Ивановской общины. Что случилось в тот вечер – не знают.

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"Мы не обвиняем ни того, ни своего. Может он и не хотел. Но сразу брать нож... будет он в тюрьме сидеть или не будет – нам с того ничего", – сказала бабушка погибшего Володи Екатерина Воробец.



Бабушка погибшего Володи Екатерина Воробец / Скриншот с видео 24 канала

Детали убийства от подозреваемого

Все началось с конфликта на дискотеке в соседнем селе. Андрей сделал замечание нетрезвой компании, и началась потасовка. Подозреваемый рассказывает, прибежал домой и запер дверь. Однако молодые люди забежали во двор, начали кричать и выбивать двери. Вместе с Андреем была в доме только больная мама, поэтому парень вышел на порог. Напротив стояла компания ребят.

Я демонстративно показал нож, я думал, что это их остановит, напугает и они просто убегут. Потому что даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было бы их побудить покинуть мое владение. Но он на меня набросился, когда я был с ножом,

– вспомнил подозреваемый.

Во время драки Андрей пырнул ножом одного из парней у левого плеча. Раненый Володя вместе с товарищами бросились наутек. АТОшник вызвал скорую к своему нападающему. К сожалению, спасти его не удалось.



Трагедия произошла во дворе АТОшника Андрея Пекельного / Скриншот с видео 24 канала

"Следователи и прокуроры приняли решение об изменении квалификации этого преступления. Преступление переквалифицировано на статью 118 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство за превышение пределов необходимой обороны", – отметил начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол.

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Мне жаль, потому что это гибель, он мой ровесник, – Пекельный

Андрей нам признался, что сожалеет о случившемся. Однако уверяет, тогда не видел другого способа, чтобы остановить группу молодых людей, которые врывались в его дом. "Да, мне жаль, конечно, потому что это гибель, он мой ровесник", – сказал Андрей Пекельный.



Андрей Пекельный заявил, что сожалеет о случившемся / Скриншот из видео 24 канала

Сегодня в селе проводят следственный эксперимент. Расследование дела взяли под личный контроль в МВД.

Считаю, преждевременным и необоснованными предъявления подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом, пришли 5 нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений,

– заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Дело передали в Главное следственное управление Нацполиции. Следователи также обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на личное обязательство. Впрочем, получит ли АТОшник реальный срок за решеткой уже спорят эксперты. Ведь, согласно 27 статье Конституции Украины, каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств и не допустить проникновения в жилище других лиц. Кроме того, Верховный Суд разрешил украинцам защищать свое жилье с оружием, еще в 2020 году обнародовал соответствующее постановление. А в нем отмечается, что убийство при проникновении в жилище не превышает границы необходимой обороны.