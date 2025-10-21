Був хаос, – британець розповів, як потрапив у російський полон

Колишній британський військовий Шон Піннер, який після 2022 року став на захист України, опинився у полоні росіян у квітні. Він розповів, що знав про те, що російська армія здійснить широкомасштабне вторгнення, на той час жив у Маріуполі, служив по контракту в ЗСУ морським піхотинцем.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу колишній військовий з Великої Британії, звільнений з російського полону Шон Піннер поділився спогадами, як зустрів 24 лютого 2022 року, та деталями того, як потрапив у російський полон.

Маріуполь в оточенні: росіяни зробили засідку

Шон Піннер перебував на спостережному пункті за 800 метрів від передової. Два тижні готувався до вторгнення Росії. Каже, що хоча більшість українців не вірила, що Росія здійснить широкомасштабну збройну агресію, він та його побратими усвідомлювали, що це станеться.

"Я вважав, що якщо вони захопили Крим і вторглися на схід України, то, ймовірно, зроблять це знову. Так і сталося. О четвертій ранку все стало зрозуміло – у нас війна з росіянами", – пригадує Піннер.

Він зазначив, що на початку квітня перебував у 200-кілометровому оточенні навколо Маріуполя. Запевняє, що ніколи б не здався, бо, по-перше, він британець, по-друге, прожив в цьому місті доволі довго і не хотів, щоб його спіймали рашисти. Піннер спробував вирватися з Маріуполя, але його захопив ворог. Орієнтовно за дві години на шляху від міста, коли він намагався прорватися й дістатися до своїх.

"Вирушили десь 11 квітня о третій ночі. Було темно. Ми обладнали машини, наче у "Шаленому Максі". Вони були броньовані, ми намагалися прорватися, але потрапили в засідку", – озвучив Піннер.

Колишній полонений пригадує, що коли його з побратимами атакували, вони вийшли з машин і спробувати відійти якомога далі.

Був хаос. Ми загубили людей у лісі, розділилися. Я допомагав одному пораненому офіцеру, відповідальному за транспорт, у якого в нозі був уламок, йому було дуже зле. Але, переконавшись, що з ним усе гаразд, я пішов шукати свій взвод,

– розповів Піннер.

Він та його побратими були розкидані. В Шона Піннера все ще залишалося при собі його спорядження. Каже, що його завдання полягало в тому, щоб дістатися місця орієнтовно за 130 кілометрів від Маріуполя й приєднатися до свого підрозділу. Саме в тому районі, де він був і де їх загубив, його схопив противник.

"Я знав, де перебуваю, адже жив у Маріуполі. Все, що мені потрібно було зробити – це просто йти на захід. Але я буквально натрапив на позицію, яка була майже за 30 метрів від мене. Там стояли солдати так званої "ДНР". Я тоді не знав, що ці сепаратисти були поруч і буквально чекали на мене", – озвучив Піннер.

Вони, як пригадав Піннер, зробили попереджувальний постріл. На той час сонце вже зійшло, всюди були дрони. Колишній британський військовий впевнений, що тоді зробив правильний вибір і не шкодує про своє рішення. Адже ворог перебував зовсім поряд, і він не зміг би вибратися.

Деталі про полон та звільнення звідти Шона Піннера: