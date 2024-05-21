Русь, Голодомор та "спецоперація" Росії: як британська енциклопедія спотворила історію України
Джерело:Наталія Піпа
На сторінки однієї британської енциклопедії потрапили російські наративи. Автори книги не насмілюються назвати Голодомор геноцидом, а Росія, на їх думку, проводить в Україні так звану "спецоперацію".
Мова йде про історичну енциклопедію "History: The Definitive Visual Guide" великого британського видавництва Dorling Kindersley. Книга побачила світ у 2023 році уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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"Факти перекручені, як за методичками російської пропаганди"
У енциклопедії виявили низку перекручень фактів, починаючи із часів Київської Русі. Так, історія Русі зі столицею в Києві автори книги пов'язали із російською історією. У розділі про минуле Росії вказано, що у 988 році "принц Владімір", онук Ольги, хрестився і здійснив перехід Київської Русі до православного християнства.
Автори книги також вважають Україну "другою за розміром країною в Європі". На перше місце вони ставлять Росію. Також британці вважають, що слово "Україна" має значення "на краю".
Відсутні у книзі також факти про Голодомор, як про спланований Росією геноцид українського народу.
Тепер, щоб спростувати спотворену інформацію, необхідні експертизи та обґрунтовані висновки істориків,
– каже депутатка Наталія Піпа.
Вона уже надіслала листи всесвітньо відомим історикам Тімоті Снайдеру, Нілу Фергюсону, Дейвісу Норману, щоб вони разом з українськими науковцями довели видавництву DK помилковість фактів про Україну у їхній книзі.
Окрім Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Посольства Великої Британії в Києві, депутатка уже також скеровувала листи до науковців Інституту історії України, Національної академії наук України, Українського інституту національної пам'яті та низки провідних вишів країни.
Згодом висновки наукових експертиз передадуть до видавництва з проханням виправити помилки.
Зараз надзвичайно важливо всім знати і говорити правду про історію України й правду про державу-агресора Росію,
– пише Наталія Піпа.
Фото зі сторінок британської енциклопедії з неправдивими фактами про Україну / Фото Наталії Піпи
Російська пропаганда продовжує ширитися світом
- Росіяни не полишають спроб поширювати свою пропаганду. Так, Кремль знову ініціював "дискусію" в Раді Безпеки ООН. Там розглядатимуть законність постачання зброї Україні.
- Активно шириться російська пропаганда у Німеччині. Німецькомовні ресурси активно цитують державні ЗМІ Росії та поширюють кремлівську ідеологію.
- Від російської пропаганди страждають й інші країни Європи. Так, у Норвегії та Швейцарії фіксують активізацію кремлівських шпигунів, які, безумовно, поширюють ідеї Кремля у європейському суспільстві.