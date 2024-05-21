Русь, Голодомор и "спецоперация" России: как британская энциклопедия исказила историю Украины

На страницы одной британской энциклопедии попали российские нарративы. Авторы книги не осмеливаются назвать Голодомор геноцидом, а Россия, по их мнению, проводит в Украине так называемую "спецоперацию".

Речь идет об исторической энциклопедии "History: The Definitive Visual Guide" крупного британского издательства Dorling Kindersley. Книга увидела свет в 2023 году уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Факты искажены, как по методичкам российской пропаганды"

В энциклопедии обнаружили ряд искажений фактов, начиная со времен Киевской Руси. Так, история Руси со столицей в Киеве авторы книги связали с российской историей. В разделе о прошлом России указано, что в 988 году "принц Владимир", внук Ольги, крестился и осуществил переход Киевской Руси к православному христианству.

Авторы книги также считают Украину "второй по размеру страной в Европе". На первое место они ставят Россию. Также британцы считают, что слово "Украина" имеет значение "на краю".

Отсутствуют в книге также факты о Голодоморе, как о спланированном Россией геноциде украинского народа.

Теперь, чтобы опровергнуть искаженную информацию, необходимы экспертизы и обоснованные выводы историков,

– говорит депутат Наталья Пипа.

Она уже направила письма всемирно известным историкам Тимоти Снайдеру, Нилу Фергюсону, Дейвису Норману, чтобы они вместе с украинскими учеными доказали издательству DK ошибочность фактов об Украине в их книге.

Кроме Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Посольства Великобритании в Киеве, депутат уже также направила письма к ученым Института истории Украины, Национальной академии наук Украины, Украинского института национальной памяти и ряда ведущих вузов страны.

Впоследствии выводы научных экспертиз передадут в издательство с просьбой исправить ошибки.

Сейчас чрезвычайно важно всем знать и говорить правду об истории Украины и правду о государстве-агрессоре России,

– пишет Наталья Пипа.

Фото со страниц британской энциклопедии с ложными фактами об Украине / Фото Натальи Пипы

Российская пропаганда продолжает распространяться по миру