Які підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації: юрист назвав критерії

Нещодавно уряд затвердив новий порядок бронювання працівників від мобілізації. Зауважимо, що не усі підприємства можуть це зробити.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак ексклюзивно для 24 Каналу розповів про нюанси нового порядку бронювання працівників. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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Кого стосується бронювання

Владислав Юрчак пояснює, що правила бронювання стосуються військовозобов'язаних, які працюють в органах влади, а також на підприємствах, які є критично важливими для економіки, або ж на підприємствах, які виготовляють товари та надають послуги військовим.

Водночас зауважимо, що сам факт роботи особи в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування не тягне за собою автоматичне бронювання, оскільки:

відповідна особа повинна бути військовозобов'язаною;

не можуть бути заброньовані особи, які працюють на посадах, які не є визначальними для забезпечення сталого функціонування підприємств;

військовозобов'язані, які обіймають посади першої – четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

За якими критеріями визначають критично важливе підприємство

Уряд визначив 7 критеріїв, відповідно до яких визначаються підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників.

Серед них є такі:

підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) має сягати не менше як 32 мільйони євро за звітний податковий рік;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку об'єктів держвласності;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення має встановити місцева влада);

підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

середня зарплата застрахованих працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні з відповідний період;

підприємство є резидентом порталу "Дія.Сіті".

Відповідність усім 7 критеріям вітається, але все ж не є обов'язковою, щоб підприємство визнали критично важливим. У Кабміні вважають, що підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям зі семи.

Враховуючи критерії, можна дійти до висновку, що бути заброньованим за цією підставою зможуть лише працівники великих підприємств та великих платників податків, яких у кожному регіоні є незначна кількість. А тому лише працівники загальновідомих брендів та лідерів галузей зможуть отримати бронювання за цією підставою,

– каже юрист.

Важливо також знати, що підприємства паливно-енергетичного комплексу, телевізійні медіа та підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти та науки, спорту, соцзахисту мають відповідати щонайменше 2 критеріям із 7.

Яка діяльність організації є критично важливою

У документі уряду йдеться, що до переліку критично важливих підприємств та організацій входять також: