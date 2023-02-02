Які підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації: юрист назвав критерії
Нещодавно уряд затвердив новий порядок бронювання працівників від мобілізації. Зауважимо, що не усі підприємства можуть це зробити.
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак ексклюзивно для 24 Каналу розповів про нюанси нового порядку бронювання працівників. Детальніше читайте у нашому матеріалі.
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Кого стосується бронювання
Владислав Юрчак пояснює, що правила бронювання стосуються військовозобов'язаних, які працюють в органах влади, а також на підприємствах, які є критично важливими для економіки, або ж на підприємствах, які виготовляють товари та надають послуги військовим.
Водночас зауважимо, що сам факт роботи особи в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування не тягне за собою автоматичне бронювання, оскільки:
- відповідна особа повинна бути військовозобов'язаною;
- не можуть бути заброньовані особи, які працюють на посадах, які не є визначальними для забезпечення сталого функціонування підприємств;
- військовозобов'язані, які обіймають посади першої – четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.
За якими критеріями визначають критично важливе підприємство
Уряд визначив 7 критеріїв, відповідно до яких визначаються підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників.
Серед них є такі:
- підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро;
- сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) має сягати не менше як 32 мільйони євро за звітний податковий рік;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку об'єктів держвласності;
- підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення має встановити місцева влада);
- підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- середня зарплата застрахованих працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні з відповідний період;
- підприємство є резидентом порталу "Дія.Сіті".
Враховуючи критерії, можна дійти до висновку, що бути заброньованим за цією підставою зможуть лише працівники великих підприємств та великих платників податків, яких у кожному регіоні є незначна кількість. А тому лише працівники загальновідомих брендів та лідерів галузей зможуть отримати бронювання за цією підставою,
– каже юрист.
Важливо також знати, що підприємства паливно-енергетичного комплексу, телевізійні медіа та підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти та науки, спорту, соцзахисту мають відповідати щонайменше 2 критеріям із 7.
Яка діяльність організації є критично важливою
У документі уряду йдеться, що до переліку критично важливих підприємств та організацій входять також:
- спеціалізовані установи ООН;
- закордонні дипломатичні установи в Україні;
- представництва донорських установ;
- виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;
- представництва міжнародних організацій;
- міжнародні та українські неурядові організації, що реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів.