У Броварах 4-річний хлопчик випав з вікна на сьомому поверсі
Джерело:поліція Київщини
У Броварах маленький хлопчик випав з вікна. На жаль, дитина загинула.
У поліції закликали батьків пам'ятати, що небезпека завжди поруч і, як правило, спрацьовує там, де є легковажність і безвідповідальність. Тому варто бути уважними та не залишати своїх дітей наодинці.
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Хлопчик випав з 7 поверху
Поліція Київщини встановлює обставини падіння з вікна 4-річного хлопчика. Трагічний інцидент трапився вранці 2 січня у Броварах. Дитина відчинила вікно на кухні та перехилилася через нього.
Поліцейські встановили, що дитина перебувала вдома з мамою, яка відійшла в іншу кімнату,
– повідомили у поліції.
Внаслідок важких травм хлопчик помер до приїзду медиків.
Дитина випала з вікна 7 поверху / Фото поліції Київщини
Жінка виколола око сину
У Бережанах жінка навмисне виколола око своєму малолітньому сину. Для цього вона використала медичну голку.
Вона перебувала разом з дитиною в лікарні з підозрою на інфекційне захворювання. Коли діагноз у хлопчика не підтвердився, матір пошкодила йому очне яблуко.
Лікарі повідомили про цей жахливий вчинок правоохоронців. Мотивів затримана не пояснила. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує від 7 до 10 років у в'язниці.