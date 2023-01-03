У Броварах 4-річний хлопчик випав з вікна на сьомому поверсі

У Броварах маленький хлопчик випав з вікна. На жаль, дитина загинула.

У поліції закликали батьків пам'ятати, що небезпека завжди поруч і, як правило, спрацьовує там, де є легковажність і безвідповідальність. Тому варто бути уважними та не залишати своїх дітей наодинці.

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Хлопчик випав з 7 поверху

Поліція Київщини встановлює обставини падіння з вікна 4-річного хлопчика. Трагічний інцидент трапився вранці 2 січня у Броварах. Дитина відчинила вікно на кухні та перехилилася через нього.

Поліцейські встановили, що дитина перебувала вдома з мамою, яка відійшла в іншу кімнату,

– повідомили у поліції.

Внаслідок важких травм хлопчик помер до приїзду медиків.



Дитина випала з вікна 7 поверху / Фото поліції Київщини

Жінка виколола око сину

У Бережанах жінка навмисне виколола око своєму малолітньому сину. Для цього вона використала медичну голку.

Вона перебувала разом з дитиною в лікарні з підозрою на інфекційне захворювання. Коли діагноз у хлопчика не підтвердився, матір пошкодила йому очне яблуко.

Лікарі повідомили про цей жахливий вчинок правоохоронців. Мотивів затримана не пояснила. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує від 7 до 10 років у в'язниці.