Інцидент трапився у Бережанах. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт щодо зловмисниці. Її обвинувачують в завданні умисних тілесних ушкоджень дитині.
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Жінка виколола око сину
Слідчі встановили, що обвинувачена навмисне виколола око своєму малолітньому синові. Для цього вона використала голку.
Жінка перебувала разом з ним у лікарняному закладі з підозрою на інфекційне захворювання у дитини. Коли діагноз не підтвердився, вона навмисно пошкодила очне яблуко дитині медичною голкою,
– розповіли у прокуратурі.
Лікарі повідомили про цей жахливий вчинок правоохоронців. Мотивів затримана не пояснила нікому.
Підозрювана – осудна
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження способом, що має особливий насильницький характер, яке:
- спричинило втрату функції органу,
- поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину.
Психолого-психіатрична експертиза визнала обвинувачену осудною. Тобто жінка усвідомлювала свої дії й могла керувати ними.
Наразі дитина перебуває у безпеці. Через ушкодження хлопчик осліп на одне око. Розслідування здійснювали слідчі Нацполіції.