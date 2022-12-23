Інцидент трапився у Бережанах. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт щодо зловмисниці. Її обвинувачують в завданні умисних тілесних ушкоджень дитині.

До теми Вранці окупанти обстріляли садочок у Херсоні: на території є нерозірваний снаряд

Жінка виколола око сину

Слідчі встановили, що обвинувачена навмисне виколола око своєму малолітньому синові. Для цього вона використала голку.

Жінка перебувала разом з ним у лікарняному закладі з підозрою на інфекційне захворювання у дитини. Коли діагноз не підтвердився, вона навмисно пошкодила очне яблуко дитині медичною голкою,

– розповіли у прокуратурі.

Лікарі повідомили про цей жахливий вчинок правоохоронців. Мотивів затримана не пояснила нікому.

Підозрювана – осудна

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження способом, що має особливий насильницький характер, яке:

спричинило втрату функції органу,

поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину.

Психолого-психіатрична експертиза визнала обвинувачену осудною. Тобто жінка усвідомлювала свої дії й могла керувати ними.

Наразі дитина перебуває у безпеці. Через ушкодження хлопчик осліп на одне око. Розслідування здійснювали слідчі Нацполіції.

Зверніть увагу! За українським законодавством, підозрюваній загрожує від 7 до 10 років у в'язниці.