У п'ятницю вранці, 23 грудня, журналісти повідомили, що війська Росії обстріляли дитячий садок у Херсоні. Це також підтвердив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. На жаль, подібні інциденти не є рідкістю.

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Нерозірваний заряд на території садочка

Не варто сумніватися у тому, що російські загарбники цілеспрямовано атакують об'єкти цивільної інфраструктури на Херсонщині, наражаючи на небезпеку життя мирних ідей.

Наразі невідомо, чи є постраждалі або загиблі внаслідок цього обстрілу, однак в ОВА зазначають, що стовідсотково на території дитячого садочку є нерозірваний снаряд станом на ранок 23 грудня.

Російський терор на Херсонщині

Нещодавно на подвір'ї приватного будинку у селі Правдине, що у Херсонській області, знайшли поховання з рештками 6 людей зі слідами тортур. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Власне, це є черговим доказом того, що під час окупації регіону росіяни чинили звірства щодо мирних людей та не давали їм спокійно жити.

Окрім того, стало відомо, що під час того, як місто перебувало під контролем Росії, місцева колаборантка агітувала херсонців "правильно голосувати" на так званому псевдореферендумі. Тим, хто був проти такого, вона погрожувала розстрілом. Як не дивно, жінка колись була у "Партії регіонів".

Наостанок ще нагадаємо, що перебувати у населених пунктах навіть після їхньої деокупації досить небезпечно, адже, відступаючи, окупанти мають погану "звичку" мінувати території.



Як пересуватись деокупованими територіями / Картинка 24 Каналу