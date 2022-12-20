Інцидент трапився 20 грудня. Під обстріл у Херсоні потрапили Клаудіо Локателлі та Нікколо Челесті.

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За словами репортерів, на їхній автомобіль цілились навмисно. Проте журналісти змогли втекти.

Окупанти поранили журналіста

Локателлі розповів, що росіяни атакували навмисно. Вони вели вогонь з лівого берега Дніпра.

Один снаряд пошкодив машину, ми залишилися в пастці під вогнем, перш ніж вдалося безпечно втекти, я втратив трохи крові, але рана незначна. Якби я відкрив двері, то втратив би ногу або ще гірше. Машина добре позначена, — сказав журналіст.

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