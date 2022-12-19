Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, судячи з масштабів руйнувань, окупанти могли вдарити гаубичним снарядом. Дивно, але споруда виявилася досить нестійкою.

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Вивалило капітальну стіну, вивалило перекриття. Надто серйозні ушкодження навіть для 152-міліметрового снаряда. Як сказав один колега, зруйновано міф, що в СРСР все будували на совість. Як бачимо, не все,

– зазначив Молчанов.

Росіяни стріляють по будівлях, які вони раніше використовували

Як наголосив Молчанов, свого часу після повернення з лікування з Москви в будівлі ОВА практично цілодобово перебував колаборант Володимир Сальдо. Були навіть думки організувати удар з HIMARS по його кабінету.

Загалом окупанти нещодавно влучили по будівлі апеляційного суду, який вони використовували для комендатури. Неподалік також постраждала будівля школи №6.

Яка ситуація в Херсоні – розповів Молчанов: дивіться відео

Вони б'ють по тих самих будівлях, які були основними їхніми локаціями під час окупації. Також стріляють і по всій площі міста. Страждають випадкові перехожі, жителі приватних секторів,

– розповів Молчанов.

Попри це, упродовж останніх днів кількість обстрілів зменшилася. Як вважає Молчанов, все через влучні удари ЗСУ, які знищують ближні склади боєприпасів, та певний снарядний голод окупантів

Яка ситуація в Херсоні: коротко