Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Важливо Біля Херсона окупанти влучили у штаб гуманітарної допомоги: є жертви та поранені

Окупанти обстріляли Херсон

19 грудня сталася чергова атака на центр Херсона. Російські загарбники знову пошкодили будівлю Херсонської ОВА.

Херсон знову опинився під обстрілами / фото Кирило Тимошенко

Ворог часто обстрілює Херсонщину: останні новини