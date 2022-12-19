Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Чи є постраждалі – наразі невідомо.
Важливо Біля Херсона окупанти влучили у штаб гуманітарної допомоги: є жертви та поранені
Окупанти обстріляли Херсон
19 грудня сталася чергова атака на центр Херсона. Російські загарбники знову пошкодили будівлю Херсонської ОВА.
Херсон знову опинився під обстрілами / фото Кирило Тимошенко
Ворог часто обстрілює Херсонщину: останні новини
- 15 грудня, у Херсоні окупанти влучили ракетою в пункт допомоги Червоного Хреста. На жаль, внаслідок російської атаки загинула волонтерка та парамедикиня.
- 14 грудня російські окупаційні війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. Це сталося в момент, коли бригада лагодила газопостачання.
- 12 грудня окупанти завдали артилерійських ударів по Херсону та приміських населених пунктах. Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.