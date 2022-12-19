Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
Важно Около Херсона оккупанты попали в штаб гуманитарной помощи: есть жертвы и раненые
Оккупанты обстреляли Херсон
19 декабря произошла очередная атака на центр Херсона. Российские захватчики снова повредили здание Херсонского ОВА.
Херсон снова оказался под обстрелами / фото Кирилл Тимошенко
Враг часто обстреливает Херсонщину: последние новости
- 15 декабря, в Херсоне оккупанты попали ракетой в пункт помощи Красного Креста. К сожалению, в результате российской атаки погибла волонтер и парамедикиня.
- 14 декабря российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. Это произошло в момент, когда бригада чинила газоснабжение.
- 12 декабря оккупанты нанесли артиллерийские удары по Херсону и пригородным населенным пунктам. В результате обстрела жилого микрорайона погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени.