Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Важно Около Херсона оккупанты попали в штаб гуманитарной помощи: есть жертвы и раненые

Оккупанты обстреляли Херсон

19 декабря произошла очередная атака на центр Херсона. Российские захватчики снова повредили здание Херсонского ОВА.

Херсон снова оказался под обстрелами / фото Кирилл Тимошенко

Враг часто обстреливает Херсонщину: последние новости