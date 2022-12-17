К сожалению, не обошлось без жертв. Подробности сообщили в Херсонском городском совете.

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Вражеский удар оккупантов повредил здание школы, больницы и церкви. Начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что армия страны-агрессорки нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.

Подчеркивается, что враг намеренно целился в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца.

Что известно о жертвах

По данным Херсонского горсовета, 1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека в больнице.

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