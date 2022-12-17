К сожалению, не обошлось без жертв. Подробности сообщили в Херсонском городском совете.
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Вражеский удар оккупантов повредил здание школы, больницы и церкви. Начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что армия страны-агрессорки нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.
Подчеркивается, что враг намеренно целился в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца.
Что известно о жертвах
По данным Херсонского горсовета, 1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека в больнице.
Враг обстреливает Херсон: последние новости
- В четверг, 15 декабря, захватчики попали ракетой в пункт помощи Красного Креста в Херсоне. К сожалению, в результате российской атаки погибла волонтер и парамедик. При обстреле женщина находилась на улице, ее смертельно ранили обломки вражеских снарядов.
- 14 декабря российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. Это произошло в момент, когда бригада чинила газоснабжение. В тот же день в результате обстрелов загорелось складское помещение. После этого оккупанты попали в центр города, а именно в здание Херсонской ОВА.
- 12 декабря российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Херсону и пригородным населенным пунктам. В результате обстрела жилого микрорайона погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени