Утром российские оккупанты обстреляли центр города Херсона. Осколки снарядов повреждены жилые дома.
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В результате обстрела погиб человек
К сожалению, в результате российской атаки погибла волонтер и парамедикиня. При обстреле она находилась на улице, ее смертельно ранили осколки вражеских снарядов.
Еще три человека получили ранения, двое из них госпитализированы в медучреждение. В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь.
Последствия обстрела Херсона: смотрите видео
Россияне обстреляли ряд регионов Украины
В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что за день захватчики обстреляли Херсонщину 16 раз. Кроме того, сегодня снова под обстрел попали общины Харьковской области.
По словам главы государства, в Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют.
Зеленский убежден, что из-за своей немощности перед ВСУ россияне физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, даже стен, которые можно использовать для любой обороны.
Оккупанты продолжают обстреливать Херсон: коротко
- 15 декабря россияне попали ракетой в 100 метрах от ОВА. К сожалению, в результате обстрела погибли два человека.
- Также Херсонщину обстреливали накануне, 14 декабря, в результате чего в одном из районов города загорелись склад и одно из частных домовладений.
- Кроме того, 14 декабря оккупационные войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение, поэтому их машина попала прямо под вражеский огонь.