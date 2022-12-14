Армия РФ обстреляла ремонтную бригаду газовой службы

Произошло прямое попадание в авто. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение в населенном пункте. Их машина попала прямо во вражеский огонь – зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда.

Вот в таких условиях работают наши ремонтные службы. Спасибо всем нашим специалистам, которые в этих сверхсложных условиях работают круглосуточно,

– отметил Тимошенко.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Прямое попадание в авто ремонтной бригады: смотрите видео

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