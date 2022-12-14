За прошедшие сутки, 13 декабря, российские военные 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. По региону били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

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В результате обстрелов есть погибший

Российские захватчики в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Своими обстрелами россияне убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранение.

оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня утром, 14 декабря, в результате вражеских обстрелов в одном из районов Херсона загорелся склад. На место прибыли спасательные службы, чтобы унять пламя. Последствия ущерба еще устанавливают – о них сообщат позже.

Позже он сообщил, что сегодня, около 11:00, российские захватчики обстреляли здание Херсонской ОВА из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский уточнил, что получили повреждения жилые дома, расположенные рядом.

Последствия утреннего обстрела Херсона: фото

12 декабря россияне убили 3 человека в Херсоне