За минулу добу, 13 грудня, російські військові 42 рази обстріляли територію Херсонської області. По регіону гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
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Внаслідок обстрілів є загиблий
Російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.
На жаль, є жертви серед цивільного населення. Своїми обстрілами росіяни вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення.
Також у місті загорівся склад
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні зранку, 14 грудня, внаслідок ворожого обстрілу в одному з районів Херсона загорівся склад. На місце прибули рятувальні служби, щоб вгамувати полум'я. Наслідки збитків ще встановлюють – про них повідомлять пізніше.
12 грудня росіяни вбили 3 людей у Херсоні
- Росіяни безперестанку обстрілюють Херсон та Херсонську область. На жаль, масована атака 12 грудня призвела до жертв.
- Внаслідок обстрілу 12 грудня, загинуло 3 мирних людей і ще 15 зазнали поранень.
- Тоді російські військові вдарили по житловому сектору. Пошкоджено будинок та лінії електропередач. Також ворог обстріляв медичні заклади.