Однако взрывная волна выбила окна в жилых домах поблизости. Как выглядит пораженная ОВА сейчас, смотрите дальше.

Читайте на Деоккупированной части Херсонщины обнаружили 10 застенков, 4 из них в Херсоне

В каком состоянии сейчас Херсонская ОВА

Около 11 утра 14 декабря оккупанты цинично обстреляли центр Херсона реактивными системами залпового огня. Целью снарядов оказалась Херсонская ОВА.

Как выглядит админздание в Херсоне после вражеских обстрелов / Фото Кирилла Тимошенко

Российские захватчики повредили в ней два этажа. На фото и видео видно, что в доме все разбито и засыпано грудой обломков.

Последствия обстрела дома Херсонской ОВА в центре города: смотрите видео

Заметим, что админздание находится в самом центре города. Именно возле нее собирались херсонцы, когда встречали ВСУ.

Херсонская ОВА стала своеобразным символом несокрушимости и освобождения для украинцев. Наверное, потому так не понравилась захватчикам. Оккупанты не смогли ее удержать, поэтому решили уничтожить.

​Обратите внимание И это не шутки, – комик Марк Куцевалов отправился в пеший поход, чтобы собрать на Starlink для Херсона

Оккупанты ударили по жилому массиву Херсона 12 декабря: есть жертва