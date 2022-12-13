Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на Офис генпрокурора, всего обнаружили 10 вражеских пыточных, из них 4 – в Херсоне.

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Также он заявил об установленных 154 фактах сексуального насилия со стороны военнослужащих России и найдены около 200 тел погибших.

Все эти цифры не окончательные. Однако это очередное подтверждение того, что освобожденная Киевщина, Харьковщина и Херсонщина, это не одиночный формат действий оккупантов, а системное уничтожение гражданского населения Украины. Это геноцидная война,

– подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что в каждом освободившемся населенном пункте находят доказательства того, что враг использует одинаковый сценарий, согласно которому российские военные "отрабатывают" по гражданскому населению.

"Повсюду мы находим пыточные и тела замученных людей. Не идентифицированные могилы, где лежат дети и взрослые со следами насильственной смерти. Мы получаем ужасные свидетельства тех, кому удалось выжить", – подытожил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Добавим, что после освобождения Харьковщины от врага там обнаружили сразу 18 пыточных. Россияне действовали одинаково: врывались в помещение гражданских лиц, проводили обыск, завязывали глаза и рука, помещали в пыточную, где избивали, очень часто применяли напряжение, привязывая провода к пальцам рук.

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