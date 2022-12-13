Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на Офіс генпрокурора, загалом виявили 10 ворожих катівень, з них 4 – у Херсоні.

Важливо Чим займаються російські війська на Сході й Півдні України та в якому вони стані: аналіз ISW

Також він заявив про встановлені 154 факти сексуального насильства з боку військовослужбовців Росії та знайдені майже 200 тіл загиблих.

Всі ці цифри не остаточні. Однак це чергове підтвердження того, що звільнена Київщина, Харківщина і Херсонщина, це не поодинокість дій окупантів, а системне знищення цивільного населення України. Це геноцидна війна,

– наголосив Лубінець.

Він додав, що у кожному звільненому населеному пункті знаходять докази того, що ворог використовує однаковий сценарій, відповідно до якого російські військові "відпрацьовують" по цивільному населенню.

"Всюди ми знаходимо катівні та тіла закатованих людей. Неідентифіковані могили, де лежать діти та дорослі зі слідами насильницької смерті. Ми отримуємо жахливі свідчення тих, кому вдалось вижити", – підсумував уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Додамо, що після звільнення Харківщини від ворога там виявили одразу 18 катівень. Росіяни діяли однаково: вдиралися до приміщення цивільних осіб, проводили обшук, зав'язували очі та рука, поміщали в катівню, де били, дуже часто застосовували напругу, прив'язуючи дроти до пальців рук.

Ворог обстрілює Херсон