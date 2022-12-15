Зранку російські окупанти обстріляли середмістя Херсона. Уламками снарядів пошкоджено житлові будинки.
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Внаслідок обстрілу загинула людина
На жаль, внаслідок російської атаки загинула волонтерка та парамедикиня. Під час обстрілу вона перебувала на вулиці, її смертельно поранили уламки ворожих снарядів.
Ще троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовано до медзакладу. Наразі лікарі надають їм необхідну допомогу.
Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео
Росіяни обстріляли низку регіонів України
У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що протягом дня загарбники обстріляли Херсонщину 16 разів. Крім того, сьогодні знову під обстріл потрапили громади Харківської області.
За словами глави держави, на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають.
Зеленський переконаний, що через свою немічність перед ЗСУ росіяни фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони.
Окупанти продовжують обстрілювати Херсон: коротко
- 15 грудня росіяни влучили ракетою за 100 метрів від ОВА. На жаль, внаслідок обстрілу загинули двоє людей.
- Також Херсонщину обстрілювали напередодні, 14 грудня, внаслідок чого в одному з районів міста загорілися склад та одне з приватних домоволодінь.
- Крім того, 14 грудня окупаційні війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. У момент атаки ремонтна бригада лагодила газопостачання, тож їхня машина потрапила прямо під ворожий вогонь.