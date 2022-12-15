Обстріл Херсона

Внаслідок ворожих обстрілів південне місто повністю знеструмлене. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Напередодні Унаслідок обстрілів Херсона загинули жінка та 8-річна дитина

Енергетики міста готові полагодити те, що вчергове зруйнувала країна-терористка. Так, за словами Ярослава Янушевича, вони почнуть відновлювати електромережі за першої можливості.

Є жертви

Зазначимо, що повідомлення про вибухи у Херсоні почали з'являтися у місцевих телеграм-каналах об 09:49, а близько 11 ранку розповіли й про приліт. Так, росіяни влучили за 100 метрів від ОВА. На жаль, внаслідок обстрілу загарбників загинули двоє людей.

Також згодом повідомили, що росіяни влучили також у пункт медичної допомоги та видачі гуманітарки. За словами співробітниці обласного терцентру екстреної медицини та медицини катастроф, ця атака також обірвала життя людей: 32-річної жінки та 70-річного чоловіка.

Також двоє людей зазнали травм: