8-річний хлопчик зазнав осколкових поранень. Медики намагалися врятувати його, але, на жаль, не вдалося.

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Окупанти вбили дитину

Під час російського обстрілу 8-річний Микита грався у дворі. Унаслідок атаки дитина зазнала численних поранень. Медики годину боролися за життя хлопчика та намагалися реанімувати його.

Начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив про смерть дитини о 17:40.