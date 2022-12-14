Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і закликав місцевих жителів виїхати. Зауважимо, що процес евакуації з Херсона почався ще у листопаді, після звільнення міста.

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Евакуюватися закликають жителів мікрорайону Корабел: у чому причина

Під час обстрілів окупанти пошкодили помпову та електротрансформаторну станції. Вони важливі, адже постачають воду котельні, яка забезпечує теплом мікрорайон.

Наразі ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати пошкодження через високу небезпеку. Тому забезпечити стале теплопостачання на сьогодні неможливо.

Воду з системи зіллють, аби вберегти тепломережу від серйозніших пошкоджень. Крім того, існує велика ймовірність того, що ця частина міста залишиться без світла через постійні обстріли ворогів.

У звʼязку зі складною ситуацією, що склалася у мікрорайоні Корабел, наполегливо закликаємо херсонців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Можливість для цього є,

– пояснив Ярослав Янушевич.

Як жителі мікрорайону можуть евакуюватися

Місцева влада допоможе з евакуацією. Для цього можна звернутися на "гарячу лінію" за одним з номерів:

0800330951;

091 481 78 45.

Також допомогти можуть волонтерські організації. Детальніше тут.

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