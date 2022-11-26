Таку думку 24 каналу озвучив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Раніше повідомлялось про те, що Росія потужно вдарила по Херсонщині.

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Процес евакуації триває

Соболевський розповів, що процес з евакуації триває щодня. Є декілька сотень заявок у обробці. Насправді з міста краще виїхати, адже залишатись тут небезпечно, через обстріли росіян, бо снаряд долітає до міста дуже швидко.

Відновила свою роботу система оповіщення, але ми розуміємо, що, на жаль, вона не настільки ефективна в Херсонській області. Саме тому, що не настільки багато часу для людей після оповіщення про те, що почався обстріл,

– зазначив заступник голови Херсонської облради.

Кількість евакуйованих

Він продовжив, що є декілька сотень заявок на евакуацію, частина з них обробляється. Херсонців можуть приймати по всій Україні. Цей процес відбувається спільно з Міністерством реінтеграції.

"Ця робота буде продовжуватись, адже є ще велика кількість людей. Необхідно підготувати умови. Усе ж таки люди поїхали на певний час, бо невдовзі, я переконаний, буде звільнене й лівобережжя, тож ризиків для наших людей не буде", – зауважив Соболевський.

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Ситуація на лівобережжі

За його словами, евакуюватись з лівобережжя на правобережжя нині немає можливості. Єдиний шлях – це через Крим, Росію до третіх країн або назад в Україну. Велика кількість людей цим маршрутом намагаються виїхати.

На лівобережжі зараз ситуація значно складніша, тому що росіяни продовжують там і терор нашого населення, і пограбування, і депортацію до Росії. Там дуже великий тиск зараз на наших людей,

– наголосив заступник голови Херсонської облради.

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