Точка видачі Rozetka працює по вулиці Некрасова, 29, зазначають в пресслужбі компанії, передає Бізнес 24.

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У відділенні українці можуть отримати онлайн-замовлення, купити продукти, спальники, ковдри, павербанки, обігрівачі, плити та інше. Також можна приміряти речі у примірочних, оплатити покупку карткою чи готівкою, повернути товар.

Зверніть увагу! У точці видачі можна підзарядити гаджети, а замовлення до неї доставляють безплатно.

Перші замовлення, які ми отримали, це не обігрівачі чи павербанки, а ялинкові прикраси! Незламні, сміливі, чудові люди! Гордість працювати для них,

– заявив Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka.

До слова, від початку повномасштабної війни Rozetka відновила роботу понад 270 точок видачі товарів у Києві, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших населених пунктах. Також у Херсоні продовжує працювати Нова пошта.

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