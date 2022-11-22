Нова пошта зупинила роботу в Херсоні

У коментарях під дописом від 20 листопада поштовий оператор повідомив одну з клієнток, що наразі Нова пошта була вимушена призупинити роботу у Херсоні, передає Бізнес 24.

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Також поштовий оператор не повідомив, коли робота відділень може бути відновлена. Разом з тим, запевнив, що всі посилки зберігаються у Миколаєві у відділенні №1.

Нова пошта припинила роботу в Херсоні / Скриншот з фейсбуку поштового оператора

Нагадаємо! 11 листопада Нова пошта та Укрпошта креативно анонсували відновлення роботи в Херсон, використавши логотипи власні логотипи. Як це було, дивіться тут.

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