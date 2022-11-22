Нова пошта зупинила роботу в Херсоні
У коментарях під дописом від 20 листопада поштовий оператор повідомив одну з клієнток, що наразі Нова пошта була вимушена призупинити роботу у Херсоні, передає Бізнес 24.
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Також поштовий оператор не повідомив, коли робота відділень може бути відновлена. Разом з тим, запевнив, що всі посилки зберігаються у Миколаєві у відділенні №1.
Нова пошта припинила роботу в Херсоні / Скриншот з фейсбуку поштового оператора
Масовані обстріли Херсонщини: що відомо
- Російські окупанти продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. 22 листопада через удари окупантів з артилерії загинули двоє людей, ще семеро – зазнали поранень.
- 21 листопада окупанти також обстрілювали Херсон. Тоді вони влучили у багатоквартирний житловий будинок.
- 20 листопада загарбники поцілили в житлові будинки мікрорайону "Острів". Також від обстрілів постраждав центр міста.
- А 19 листопада окупанти обстріляли чергу людей, які стояли за гуманітарною допомогою на Херсонщині. Поранень зазнали кілька людей.