Окупанти викрадали та катували людей з проукраїнською позицією. Про це він розповів у інтерв'ю 24 каналу.

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Як жилось в окупації

Коли росіяни зайшли в село Олексія, то відразу перевірили сільраду та шукали інформацію щодо будь-яких українських військових у регіоні.

За словами чоловіка, окупація почала відчуватися десь влітку. Окупанти почали шукати вчителів, які б викладали за російською програмою. Погодилися не всі.

Я впевнений, що всі колаборанти будуть покарані. Мені прикро, що люди, яких я знав особисто, почали співпрацювати з росіянами. Я перестав спілкуватися з деякими своїми рідними, які мають проросійську позицію,

– сказав він.

Він також додав, що до його вчителів приїжджали ФСБ. Одна родина з його села відмовилася викладати у школах під час окупації, тож у вчительського подружжя забрали мобільні телефони, допитували. Крім цього, ФСБ приїжджали до батьків Олексія.

Вони мали б повернути їм ці гаджети, але ніхто їх не привіз. Мені навіть казали, що до моїх батьків приїжджала ФСБ, їх перевіряли, питали. Можливо, мої батьки не хотіли це мені розповідати, щоб я не засмучувався. Наразі підтримувати зв'язок з батьками не дуже виходить, у них проблеми з мережею,

– сказав він.

Чому не варто вважати зрадниками всіх, хто брав російську гуманітарку

Олексій наголосив, що не варто казати "зрадники" на всіх людей, які брали російську гуманітарку. Багато хто з них робив це вимушено, адже інших варантів прогодувати себе та сім'ю не залишалося.

Я розумію людей, які брали російську гуманітарку, бо їх просто довели до цього. Казати на цих людей "зрадники" – не варто, бо спершу треба опинитися на їхньому місці, а тоді вже робити якісь судження. Ти був вимушений, стиснувши зуби, брати у цих сволот продукти, казати їм "дякую", фоткатися з ними,

– сказав співрозмовник 24 каналу.

Продукти подорожчали суттєво, а з полиць магазинів відразу зникло все найнеобхідніше. Людям було морально важко, адже ніхто не знав, чи з'являтиметься щось взагалі.