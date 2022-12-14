Оккупанты похищали и пытали людей с проукраинской позицией. Об этом он рассказал в интервью 24 канала.

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Как жилось в оккупации

Когда россияне зашли в село Алексея, сразу проверили сельсовет и искали информацию о любых украинских военных в регионе.

По словам мужчины, оккупация начала ощущаться где-то летом. Оккупанты начали искать учителей, преподававших по российской программе. Согласились не все.

Я уверен, что все коллаборанты будут наказаны. Мне жаль, что люди, которых я знал лично, начали сотрудничать с россиянами. Я перестал общаться с некоторыми своими родными, имеющими пророссийскую позицию,

– сказал он.

Он также добавил, что к его учителям приезжали ФСБ. Одна семья из его села отказалась преподавать в школах во время оккупации, поэтому у учительских супругов забрали мобильные телефоны, допрашивали. Кроме того, ФСБ приезжали к родителям Алексея.

Они должны вернуть им эти гаджеты, но никто их не привез. Мне даже говорили, что к моим родителям приезжала ФСБ, их проверяли, спрашивали. Возможно, мои родители не хотели мне это рассказывать, чтобы я не расстраивался. Пока поддерживать связь с родителями не очень получается, у них проблемы с сетью,

– сказал он.

Почему не стоит считать предателями всех, кто брал русскую гуманитарку

Алексей подчеркнул, что не стоит говорить "предатели" на всех людей, принимавших российскую гуманитарку. Многие из них делали это вынужденно, ведь других варрантов прокормить себя и семью не оставалось.

Я понимаю людей, которые брали русскую гуманитарку, потому что их просто довели до этого. Говорить на этих людей "предатели" – не стоит, потому что сначала нужно оказаться на их месте, а потом уже делать какие-то суждения. Ты был вынужден, сжав зубы, брать у этих сволочей продукты, говорить им "спасибо", фоткаться с ними,

– сказал собеседник 24 канала.

Продукты подорожали существенно, а с полок магазинов сразу исчезло все необходимое. Людям было морально тяжело, ведь никто не знал, будет ли что-либо появляться вообще.