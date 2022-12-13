Парень знал, что не сможет жить в оккупации, потому уехал с полуострова. Однако первые месяцы аннексии полуострова были для него очень сложными, ему трудно было поверить в то, что в один момент его жизнь может измениться. Об этом он рассказал 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

Читайте полностью К родителям приезжала ФСБ, их проверяли: история Алексея об аннексии Крыма и выезде из Херсона

"Я помню, как некоторые мои преподаватели радовались россиянам"

Алексей из Генического района Херсонской области. С 2013 учился в Таврическом национальном университете имени Вернадского в Симферополе. До момента аннексии Крыма парень был на первом курсе, ему было 17 лет.

Парень отметил, что к тому времени он был неосознанным. Однако ясно понимал свою проукраинскую позицию. Ему было досадно, что его друзья поддержали оккупантов.

Наш герой рассказал, как проходил референдум в Крыму.

Когда мы вернулись в Крым, началась какая-то подготовка к референдуму. Я помню, как некоторые мои преподаватели радовались россиянам. Нас заставляли носить парты и готовить некоторые аудитории к референдуму. Мне сейчас трудно так все вспомнить, во-первых, потому что прошло уже сколько времени, а во-вторых, это все насколько быстро произошло… Я был неосознанный в то время,

– сказал Алексей.

Алексей отказался от российского гражданства

По словам молодого человека, многие его знакомые, студенты, преподаватели помогали организовывать референдум в Крыму. Он подчеркнул, что россияне пытались уничтожить в Крыму все украинское.

Впоследствии Алексей все же решил уехать из Крыма. Ему было неудобно ездить домой, дорога занимала около 8 часов, хотя раньше на это потребовалось 3 часа.

Мы отказались от русского гражданства. Я жил в общежитии, для этого мне потребовалась местная прописка. По этой прописке можно получить паспорт. Чтобы не получать его, мы с сестрой ходили в какой-то специальный их центр,

– добавил парень.