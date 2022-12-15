У Херсоні неспокійно з самого ранку. Біля 11:00 стало відомо, що ворог здійснив обстріл міста. Окупанти влучили неподалік споруди ОВА. Відомо, що внаслідок атаки росіян загинули люди.

Читайте також Пряме влучання в авто: росіяни завдали удару, коли бригада лагодила газопостачання на Херсонщині

Цілий ранок на Херсонщині лунають вибухи

У місцевих телеграм-каналах про вибухи повідомляли об 09:49, об 10:12. А вже об 11:01 з'явився допис, у якому розповіли про приліт. Він супроводжувався світлиною, на якій можна побачити ворожий снаряд, який застряг в асфальті.



Ворожий снаряд стирчить з землі у Херсоні / Фото з телеграм-каналів

Невдовзі інформацією щодо обстрілу поділився заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він зазначив, що окупанти поцілили у самісінький центр Херсона. Приліт зафіксували за 100 метрів від споруди ОВА, яку напередодні атакували російські військові.

На жаль, надійшла інформація про те, що двоє людей загинули. На місці вже працюють усі екстрені служби.

Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину

Як зазначив глава ОВА Ярослав Янушевич, за минулу добу ворог 86 разів обстрілював територію області. Відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів, а також БпЛА.

Масованих атак російських військових зазнали житлові квартали Херсона. Окупанти влучили у суднобудівний завод, заклад освіти, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, споруду Херсонської ОВА, приватні та багатоквартирні будинки.

Упродовж минулої доби росіяни забрали життя у 3 мешканців області, серед них – 8-річний хлопчик. Ще 13 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.