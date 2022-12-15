Обстрел Херсона
В результате вражеских обстрелов южный город полностью обесточен. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Накануне В результате обстрелов Херсона погибли женщина и 8-летний ребенок
Энергетики города готовы починить то, что в очередной раз разрушила страна-террористка. Так, по словам Ярослава Янушевича, они начнут восстанавливать электросети при первой возможности.
Есть жертвы
Отметим, что сообщения о взрывах в Херсоне начали появляться в местных телеграм-каналах в 09:49, а около 11 утра рассказали и о прилете. Так, россияне попали в 100 метрах от ОВА. К сожалению, в результате обстрела захватчиков погибли два человека.
Также впоследствии сообщили, что россияне попали в пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарки. По словам сотрудницы областного терцентра экстренной медицины и медицины катастроф, эта атака также оборвала жизнь людей: 32-летней женщины и 70-летнего мужчины.
Также два человека получили травмы:
- у 38-летнего мужчины минно-взрывная, черепно-мозговая и травма плеча,
- у 44-летней женщины черепно-мозговая травма, минно-взрывная травма и осколочное ранение лица.