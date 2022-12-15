Обстрел Херсона

В результате вражеских обстрелов южный город полностью обесточен. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Накануне В результате обстрелов Херсона погибли женщина и 8-летний ребенок

Энергетики города готовы починить то, что в очередной раз разрушила страна-террористка. Так, по словам Ярослава Янушевича, они начнут восстанавливать электросети при первой возможности.

Есть жертвы

Отметим, что сообщения о взрывах в Херсоне начали появляться в местных телеграм-каналах в 09:49, а около 11 утра рассказали и о прилете. Так, россияне попали в 100 метрах от ОВА. К сожалению, в результате обстрела захватчиков погибли два человека.

Также впоследствии сообщили, что россияне попали в пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарки. По словам сотрудницы областного терцентра экстренной медицины и медицины катастроф, эта атака также оборвала жизнь людей: 32-летней женщины и 70-летнего мужчины.

Также два человека получили травмы: