Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, судя по масштабам разрушений, оккупанты могли ударить снарядом из гаубицы. Здание оказалось достаточно неустойчивым.

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Вывалило капитальную стену, вывалило перекрытие. Слишком серьезные повреждения даже для 152-миллиметрового снаряда. Как сказал один коллега, разрушен миф, что в СССР все строили на совесть. Как видим, не все,

– отметил Молчанов.

Россияне стреляют по зданиям, которые они раньше использовали

Как отметил Молчанов, в свое время после возвращения с лечения из Москвы в здании ОВА практически круглосуточно находился коллаборант Владимир Сальдо. Были даже мысли организовать удар из HIMARS по его кабинету.

В целом оккупанты недавно попали по зданию апелляционного суда, который они использовали для комендатуры. Недалеко также пострадало здание школы №6.

Какая ситуация в Херсоне – рассказал Молчанов: смотрите видео

Они бьют по тем же зданиям, которые были основными локациями во время оккупации. Также стреляют по всей площади города. Страдают случайные прохожие, жители частных секторов,

– рассказал Молчанов.

Несмотря на это, за последние дни количество обстрелов уменьшилось. Как считает Молчанов, все из-за точных ударов ВСУ, которые уничтожают ближние склады боеприпасов и определенный снарядный голод оккупантов.

Какая ситуация в Херсоне: коротко