Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Он также заметил, где теперь дислоцируются оккупанты, которых удалось выбить из Херсона.

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Враг не оставляет мечты о полной оккупации

После освобождения Херсона война вступила в новую фазу. Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

– подчеркнул Скибицкий.

Он также отметил, что враги не покидают захватнических настроений. Оккупированные территории указанных выше областей россияне считают своими. Так что будут пытаться захватить эти регионы полностью под свой контроль.

Он обратил внимание на ситуацию вокруг Бахмута. Скибицкий заметил, что оккупанты сосредоточили все свои силы на ударах по городу. К этому вовлечено как российское войско, так и бойцы ЧВК "Вагнера". Перед ними стоит задача захватить населенный пункт и потери их совсем не интересуют. Хотя и испытывают их там немало.

Наших военных забрасывают "пушечным мясом" и не только по нескольким причинам. Но самое важное – стремление полностью захватить Донецкую область. Кроме того, Пригожину крайне необходимо захватить Бахмут. Это позволит ему продемонстрировать, что его бойцы результативнее регулярной российской армии. Но и ему ничего не удается несколько месяцев.

Вернемся в Херсон. Россиян хоть и удалось выбить из города, они продолжают терроризировать мирное население. Оккупанты открывают огонь по областному центру с территорий, которые все еще под их контролем.

Россияне снова атаковали Херсонскую ОВА