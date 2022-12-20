За минулу добу російські загарбники обстріляли територію Херсонщини. 42 рази Били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару.
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Черговий тероризм російських окупантів
Ворог поцілив у житловий квартал у Херсоні. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.
Голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що у наслідок чергової атаки російських військ є жертви серед цивільного населення.
Минулої доби росіяни вбили 2 людей, 3 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Що відомо про обстріли Херсона: останні новини
- Російські окупанти практично кожного дня обстрілюють деокуповану територію Херсонщини та сам Херсон. Вони свідомо б'ють по цивільній інфраструктурі.
- Вранці 19 грудня окупанти вкотре обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили у будівлю Херсонської ОВА.
- Крім того, 18 грудня внаслідок ворожого обстрілу загинув один з мешканців Бериславщини. Ще 5 людей – зазнали поранень.
- 15 грудня загарбники влучили ракетою в пункт допомоги Червоного Хреста. Відомо про загиблу волонтерку та парамедикиню.
- Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що окупанти переважно стріляють з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
- Одного разу загарбники вдарили аж 86 разів з різного озброєння. Тому Соболевський рекомендує людям тимчасово евакуюватися з міста.