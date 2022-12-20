За минулу добу російські загарбники обстріляли територію Херсонщини. 42 рази Били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару.

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Черговий тероризм російських окупантів

Ворог поцілив у житловий квартал у Херсоні. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що у наслідок чергової атаки російських військ є жертви серед цивільного населення.

Минулої доби росіяни вбили 2 людей, 3 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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