Инцидент произошел 20 декабря. Под обстрелы в Херсоне попали Клаудио Локателли и Никколо Челести.
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По словам репортеров, на их автомобиль целились намеренно. Однако журналисты смогли скрыться.
Оккупанты ранили журналиста
Локателли рассказал, что россияне атаковали намеренно. Они вели огонь с левого берега Днепра.
Один снаряд повредил машину, мы остались в ловушке под огнем, прежде чем удалось безопасно скрыться, я потерял немного крови, но рана незначительная. Если бы я открыл дверь, то потерял бы ногу или еще хуже. Машина хорошо обозначена, – сказал журналист.
Что происходит в Херсонской области: последние новости
- Глава областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что 19 декабря 42 раза били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков. Кроме того, атаковали ракетами. В результате обстрелов погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.
- Утром 19 декабря попадание было по Херсонской ОВА. Активист Владимир Молчанов сказал, что разрушения значительны.
- Патрульные спасли мужчину, плывущий на лодке с оккупированного левого берега и попавший под обстрел.