Об этом рассказали в патрульной полиции Одесской области. Инцидент произошел 18 декабря.
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"Сегодня одесские патрульные, выполняющие служебные обязанности в городе Херсон, получили вызов о мужчине, который на лодке направлялся в Херсон с левого берега реки Днепр, чтобы эвакуироваться", – рассказали в полиции.
Правоохранители спасли мужчину в Херсоне: смотрите видео
У мужчины была травмированная нога
Полицейские увидели мужчину, когда тот переплывал реку. В это время российские убийцы начали атаку с минометов и стрелкового оружия.
Как выяснилось, гражданин получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Не теряя времени, инспекторы на специальных ношах эвакуировали 64-летнего мужчину в безопасное место и передали медикам, – сообщили правоохранители.
Что происходит в Херсоне: последние новости
- Россияне каждый день обстреливают Херсон и область. Они разрушают гражданские объекты. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что враг использует реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы.
- Соболевский советует эвакуироваться из города, поскольку однажды россияне ударили из разного вооружения 86 раз.
- В частном секторе Херсона из-за обстрела погиб мужчина. Он находился в автомобиле.
- Враг 17 декабря обстрелял штаб гуманитарной помощи. Захватчики убили человека и ранили еще двоих.