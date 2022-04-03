У Будапешті відбувся Марш Матерів, щоб привернути увагу угорців до війни

У суботу 2 квітня у Будапешті відбувся мирний Марш Матерів, щоб привернути увагу угорців до жахливих наслідків широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

На Марш прийшли жінки, які вимушено тимчасово переселилися до Будапешту, щоб знайти безпеку та прихисток. Багато хто прийшов з дітьми.

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Учасниці акції принесли із собою іграшки, ляльки та загорнуті ковдри, щоб привернути увагу до дітей, яких вбили російські військові.

Хода почалася о 14:00. Наприкінці маршу жінки приєдналися до демонстрації "Нехай це нарешті закінчиться".

Як нагадали організаторки маршу, українські діти стікають кров’ю, не доїжджаючи до медичних установ, помирають під завалами будівель, а Росія руйнує дитячі лікарні й пологові будинки. Через відключення світла, води та газу малюки виживають у холодних підвалах.

Тим часом російські війська блокують гуманітарну допомогу, а дітей та жінок розстрілюють під час евакуації.

Марш Матерів у Будапешті 2 квітня: дивіться відео

До слова, такі ж Марші Матерів вже пройшли у: Італії, Німеччині, Америці, Бельгії, Франції, Польщі, Австрії, Чехії та на Кіпрі.