Домовленості з Москвою після Путіна мають передбачати відмову Росії від ядерної зброї, – Кислиця

Сергій Кислиця переконаний, що домовленості з Росією після перемоги України повинні включати умову про ядерне роззброєння країни-терористки.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що після відходу Путіна потрібен "новий Будапештський меморандум" для денуклеаризації, тобто ядерного роззброєння Москви.

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Посол України в ООН спростував деякі міфи про Будапештський меморандум

Кислиця зауважив, що Будапештський меморандум – це 3 практично ідентичні політичні угоди, які передбачали гарантії безпеки для України, Білорусі та Казахстану в обмін на відмову від ядерного статусу.

Він також пояснив, що всупереч поширеній думці, ні Франція, ні Китай не є учасниками меморандуму – КНР направила Україні пропагуючу ноту напередодні саміту в Будапешті, спонукаючи приєднатися до меморандуму. Подібне повідомлення Україні надіслала і Франція.

Росія повинна відмовитись від ядерної зброї

Сергій Кислиця також заявив, що домовленості після Путіна мають передбачати новий Будапештський меморандум, який Москва підпише в контексті своєї відмови від ядерної зброї.

Постпутінські домовленості мають включати новий Будапештський меморандум, який має підписати Москва в контексті її денуклеаризації. Ще невідомо, як швидко після її військової поразки й хто зможе підписати цей документ від імені території з адміністративним центром у Москві,

– сказав він.

Рівно 28 років тому, 5 грудня 1994 року, Україна підписала Будапештський меморандум, відмовившись від ядерного потенціалу в обмін на гарантії безпеки. Проте Росія, яка виступала як одна з країн-гарантів безпеки України, порушила цей меморандум у 2014 році й продовжує робити це досі. Окрім військової агресії та ракетного терору, Кремль погрожує ядерною зброєю.