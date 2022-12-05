Домовленості з Москвою після Путіна мають передбачати відмову Росії від ядерної зброї, – Кислиця
Джерело:твітер Сергія Кислиці
Сергій Кислиця переконаний, що домовленості з Росією після перемоги України повинні включати умову про ядерне роззброєння країни-терористки.
Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що після відходу Путіна потрібен "новий Будапештський меморандум" для денуклеаризації, тобто ядерного роззброєння Москви.
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Посол України в ООН спростував деякі міфи про Будапештський меморандум
Кислиця зауважив, що Будапештський меморандум – це 3 практично ідентичні політичні угоди, які передбачали гарантії безпеки для України, Білорусі та Казахстану в обмін на відмову від ядерного статусу.
Він також пояснив, що всупереч поширеній думці, ні Франція, ні Китай не є учасниками меморандуму – КНР направила Україні пропагуючу ноту напередодні саміту в Будапешті, спонукаючи приєднатися до меморандуму. Подібне повідомлення Україні надіслала і Франція.
Росія повинна відмовитись від ядерної зброї
Сергій Кислиця також заявив, що домовленості після Путіна мають передбачати новий Будапештський меморандум, який Москва підпише в контексті своєї відмови від ядерної зброї.
Постпутінські домовленості мають включати новий Будапештський меморандум, який має підписати Москва в контексті її денуклеаризації. Ще невідомо, як швидко після її військової поразки й хто зможе підписати цей документ від імені території з адміністративним центром у Москві,
– сказав він.